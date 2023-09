Parte la stretta Ue su sei colossi Big Tech

Sono sei le Big Tech designate dalla Commissione Ue come gatekeeper, o guardiani, e chiamate ad adeguarsi entro sei mesi ai nuovi vincoli del Dma, il nuovo regolamento sui mercati digitali per limitare lo strapotere dei colossi digitali. Si tratta di Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook e Instagram), Microsoft. Manca dunque Samsung che a luglio era tra le 7 ad aver dichiarato soglie rilevanti. Avviate 4 indagini per valutare la situazione di Microsoft e le osservazioni di Apple secondo cui non sarebbero gateway Bing, Edge e Microsoft Advertising e iMessage, oltre a ulteriori indagini su Apple iPadOS.

