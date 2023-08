Aumentano i redditi reali delle famiglie, Italia prima nel G7

L'Italia ha registrato un aumento record del reddito familiare reale pro capite nel primo trimestre del 2023 (+3,3%) fra tutte le economie del G7. La media tra tutti i paesi Ocse è del +0,9%. Lo rileva l'organizzazione spiegando che l'aumento dipende dalla crescita dei prezzi dell'energia che è diminuita dopo il picco del trimestre precedente, migliorando i redditi delle famiglie misurati in termini reali. Tra le economie più grandi la Germania registra invece un calo del reddito. Tra i Paesi Ocse superano l'Italia solo la Danimarca (4,3%), il Belgio (4,1%) e la Polonia (+3,5%).

Il reddito familiare reale pro capite è cresciuto dello 0,9% nell'Ocse nel primo trimestre del 2023, superando la crescita del Pil reale pro capite dello 0,3%. Si tratta del terzo trimestre consecutivo in cui il reddito familiare reale pro capite è cresciuto nell'Ocse e il più alto aumento trimestrale dal primo trimestre del 2021, quando i redditi sono stati aumentati dai programmi di assistenza legati alla pandemia.

Nonostante l'aumento complessivo del reddito, il quadro è stato misto tra i Paesi nel primo trimestre del 2023. Dei 21 Paesi per i quali sono disponibili dati, 11 hanno registrato un aumento, mentre dieci hanno registrato un calo. Tra le economie del G7, il reddito familiare reale pro capite è aumentato in Italia e negli Stati Uniti, mentre è diminuito in Canada, Francia, Germania e Regno Unito. Il Canada ha registrato il calo maggiore del reddito familiare reale pro capite (-2,2%), guidato in parte dai minori trasferimenti governativi alle famiglie rispetto al trimestre precedente, quando sono stati effettuati pagamenti extra per il costo della vita.

In Germania, sia il Pil reale pro capite che il reddito familiare reale pro capite sono diminuiti per il secondo trimestre consecutivo. Negli Stati Uniti, l'aumento del reddito familiare reale pro capite (1,7%) è dovuto principalmente a una diminuzione delle imposte dovute nel primo trimestre del 2023[1] dopo un aumento nel 2022 (Figura 2) dovuto agli incrementi di salari e stipendi, pagamento tasse 2020 e forti plusvalenze.

Tra gli altri paesi Ocse, la Polonia ha registrato una forte crescita sia del Pil reale pro capite (3,9%) che del reddito familiare reale pro capite (3,5%). Forti aumenti del reddito familiare reale pro capite sono stati registrati anche in Danimarca (4,3%), Belgio (4,1%) e Paesi Bassi (2,6%).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA