Flat tax per le partite Iva, arrivano le indicazioni

Arrivano le norme applicative per la flat tax sostitutiva dell'Irpef per i contribuenti con la partita Iva. L'Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare con le indicazioni sulla tassa piatta del 15%, introdotta con l'ultima legge di Bilancio, che si applica sui redditi imponibili del 2023 per la parte incrementale rispetto agli anni 2020-22.

Nel provvedimento vengono indicati i redditi interessati e quelli esclusi, oltre alle modalità di calcolo. La circolare è stata definita dopo una consultazione pubblica effettuata con le categorie interessate.