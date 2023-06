Eni e Var Energi acquisiscono Neptune Energy Group Limited, società indipendente leader nell'esplorazione e produzione, con attività a basse emissioni e focalizzate sul gas in Europa occidentale, Nord Africa, Indonesia e Australia. Lo rende noto Eni ricordando che Neptune ha un portafoglio globale di asset prevalentemente a gas e attività in Europa occidentale, Nord Africa, Indonesia e Australia.

Eni acquisirà l'intero portafoglio di Neptune con esclusione delle attività in Germania e in Norvegia. Var è una società quotata alla Borsa di Oslo e detenuta al 63% da Eni.

Descalzi,da Neptune 4 miliardi di metri cubi gas per Europa "Attraverso questa operazione Eni acquisisce un portafoglio di elevata qualità e a bassa intensità carbonica, con un'eccezionale complementarità a livello strategico e operativo. Riteniamo che il gas sia una fonte energetica ponte cruciale per la transizione energetica globale, e siamo impegnati ad aumentare la nostra quota di produzione di gas naturale al 60% entro il 2030". Così l'Ad di Eni, Claudio Descalzi sull'acquisizione con Var di Neptune che "contribuirà al nostro portafoglio prevalentemente con risorse gas. L'operazione aggiungerà circa 4 miliardi di metri cubi di gas da destinare ai consumatori europei".

"Un ulteriore aspetto cruciale dell'operazione - spiega ancora Descalzi - è il basso costo delle nuove forniture e l'incremento di flusso di cassa che porta a Eni. Questo supporta il nostro impegno nell'offrire un dividendo attraente e solido e il programma di buyback a sostegno della distribuzione del 25-30% del Cffo (flusso di cassa operativo, ndr) ai nostri azionisti. La natura e le sfide della transizione energetica richiedono una risposta focalizzata, e questa operazione evidenzia in particolare due aspetti importanti della strategia finanziaria di Eni: la flessibilità e l'opzionalità che la nostra elevata liquidità e il nostro basso leverage offrono, e il nostro innovativo modello satellitare che contribuisce ad accedere a capitali dedicati". Il perfezionamento dell'acquisizione Eni, spiega la società, è soggetto a condizioni sospensive tipiche per operazioni di questa natura, tra cui lo scorporo dal perimetro delle attività di Neptune in Germania, il perfezionamento dell'Acquisizione Vår (che avverrà immediatamente prima del perfezionamento dell'Acquisizione Eni) e l'ottenimento di ulteriori consensi governativi e contrattuali, Fdi e antitrust. Il closing dell'operazione è previsto per il primo trimestre del 2024. Eni è stata assistita da Hsbc come advisor finanziario esclusivo, White & Case Llp come advisor legale, Ernst & Young come advisor fiscale.