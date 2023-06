Zangrillo: "Cigs al 31/12 per ex Ilva e aziende in crisi"

Il Cdm ha approvato un pacchetto di norme per la P.a e "una fa riferimento alle crisi aziendali, con riferimento alle aziende di più di 1.000 dipendenti, aziende di interesse strategico e interessate da complesse riorganizzazioni, che non sono riuscite a dare completa attuazione alle procedure che garantiscono la cassa integrazione straordinaria. Consentiamo a queste aziende di poter ricorrete alla cassa integrazione in deroga fino al 31/12/2023. Una di queste è l'Ilva di Taranto. Così possiamo gestire la situazione senza creare problemi occupazionali". Così il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

"Altre 300 persone oltre il turn over oltre le 3.600 del decreto gia' approvato". E' quanto previsto dal decreto approvato stasera dal consiglio dei ministri secondo quanto riferito dal ministro per la Pa Paolo Zangrillo al termine della riunione. Si tratta dunque di "altre 300 persone con modifiche previste per i dicasteri: per il ministero del Lavoro è previsto l'assorbimento di Anpal mentre per gli Interni abbiamo varato norme per rafforzare le capacità delle prefetture interessate dall' emergenza alluvionale".