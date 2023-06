Il Btp Valore balza oltre 14,8 miliardi nei primi 3 giorni

Nella terza giornata del collocamento, il Btp Valore continua a riscuotere successo.

Nuovo balzo per il Btp Valore, che chiude il terzo giorno di sottoscrizioni con un totale di 4,22 miliardi. Sommati ai 10,6 dei primi due giorni portano l'emissione a un totale di 14,8 miliardi. Sono 152.459 i contratti sottoscritti oggi.

Il bond di durata quadriennale offre un rendimento minimo garantito del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i restanti due anni, a cui si aggiunge un premio fedeltà dello 0,5% nel caso in cui venga tenuto in portafoglio fino a scadenza.