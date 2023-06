Il Btp Valore vola a oltre 10,6 miliardi nei primi due giorni 

Il Btp valore chiude il secondo giorno di sottoscrizioni con un totale di 5,195 miliardi. Sommati ai 5,45 miliardi della vigilia, nelle prime due giornate di asta l'emissione ha raggiunto un totale di 10,645 miliardi. Sono 185.820 i contratti passati di mano oggi.

Il bond di durata quadriennale offre un rendimento minimo garantito del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i restanti due anni, a cui si aggiunge un premio fedeltà dello 0,5% nel caso in cui venga tenuto in portafoglio fino a scadenza.