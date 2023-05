Accordo fra sindacati e Intesa su settimana corta e smart

È stato sottoscritto oggi dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali un accordo con il gruppo Intesa Sanpaolo per regolare smart working, settimana corta di 4 giorni di 9 ore ciascuno e disconnessione. Lo rende noto il sindacato autonomo Fabi. Per lo smart working, in particolare, viene fissato un tetto a 120 giorni annui, che sale a 140 giorni per alcune tipologie di lavorazioni, fruibili, in entrambi i casi, nell'ambito di un corretto equilibrio fra attività in presenza e da remoto; viene riconosciuto un buono pasto di 4,50 euro.