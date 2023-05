Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,65%, scendendo a quota 26.630 punti. Scivolano in chiusura le principali borse europee. Parigi cede l'1,45% a 7.383 punti, Londra l'1,24% a 7.773 punti, Madrid l'1,72% a 9.082 punti e Francoforte l'1,23% a 15.726 punti.