Cdp-Macquarie offrono 19,3 miliardi per la rete di Tim

L'offerta del consorzio Cdp-Macquarie per la rete di Tim è stata migliorata e, secondo quanto l'ANSA apprende, è salita a circa 19,3 miliardi. La proposta produrrebbe un impatto sul debito di Tim, riducendolo, di quasi 17 miliardi.

Anche Kkr ha presentato a Tim una nuova offerta per la rete. Secondo quanto si apprende, il fondo ha messo sul piatto 1 miliardo più di prima, 19 miliardi più 2 di earn out, per un totale di 21 miliardi di euro.

Tim comunica con una nota che, nell'ambito del processo competitivo relativo a Netco, la società della rete, "sono pervenute due nuove offerte non vincolanti presentate, rispettivamente, dal consorzio formato da Cdp Equity e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, che agisce per conto di un gruppo di fondi di investimenti gestiti o assistiti dal gruppo Macquarie, e da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (Kkr)". Le due offerte non vincolanti saranno esaminate dal Consiglio di amministrazione di Tim nella riunione programmata per il prossimo 4 maggio, previa istruttoria del Comitato parti correlate.