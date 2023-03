Francia al lavoro per rispettare lo stop diesel-benzina

"Stiamo lavorando sui dettagli per assicurarci che questo impegno comune che abbiamo preso tutti insieme" sullo stop alla vendita di nuove auto con motori a benzina e diesel nel 2035 "sia in vigore quando dovrà essere in vigore". Lo ha detto il ministro francese per l'Industria, Roland Lescure, arrivando al Consiglio Competitività Ue.

"L'industria sta affrontando le sfide, si sta organizzando per trovare il giusto percorso. Ma il percorso dev'essere in linea con l'obiettivo che abbiamo deciso tutti insieme e che i consumatori e i nostri cittadini stanno aspettando", ha evidenziato.