Futuro, digitale e sostenibilità: forum Ansa Incontra con Maximo Ibarra di Engineering

Dall'energia alle smart city, dal 5g al metaverso, passando per le novità che cambieranno la nostra vita: sono i temi al centro dell'ANSA Incontra su "Il 2023 e relative sfide: le ricette del futuro tra digitale e sostenibilità" in diretta domani, 17 gennaio, su Ansa.It alle ore 12 che vedrà come protagonista il Ceo di Engineering, Maximo Ibarra.

L'osservatorio della società - una Digital Trasformation Company italiana con circa 12.000 dipendenti e oltre 60 sedi in tutto il mondo - sarà l'opportunità per fare il punto con Ibarra, che nel recente passato è stato il numero uno di Sky Italia e WindTre, sulle tecnologie che consentiranno una migliore gestione delle risorse idriche, una migliore sanità di prossimità, la realizzazione di un'agricoltura di precisione, il miglioramento del traffico e della raccolta dei rifiuti nelle città.