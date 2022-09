Volkswagen ha dato in serata luce verde all'entrata in Borsa di Porsche, per una delle più importanti quotazioni mai realizzate in Europa.

"Il Consiglio di Amministrazione di Volkswagen AG ha deciso oggi di perseguire un'offerta pubblica iniziale delle azioni di Porsche AG con l'obiettivo di quotarle sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte a fine settembre-inizio ottobre 2022", si legge in una nota.