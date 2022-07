Schiaffo a Elon Musk, il Tribunale approva il processo rapido per Twitter a inizio ottobre

Il tribunale del Delaware ha dato l'ok alla richiesta di Twitter per un processo rapido contro Elon Musk.Il processo si terrà in ottobre. Twitter aveva chiesto un procedimento rapido a inizio a settembre. La decisione è uno schiaffo per il patron di Tesla, che premeva per un processo non prima di febbraio.

La società che cinguetta ha fatto causa a Musk per costringerlo ad acquistare Twitter al prezzo stabilito di 44 miliardi di dollari.

Intanto il titolo accelera a Wall Street, dove le quotazioni salgono del 4,5%.