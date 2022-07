Lufthansa cancella altri 2mila voli fino a fine agosto

Lufthansa cancella altri 2.000 voli nel corso dell'estate, fino a fine agosto, negli scali di Francoforte e Monaco. Lo ha reso noto la compagnia di volo tedesca, che ha già annunciato in due tappe la disdetta di 3.000 voli fra luglio e agosto e di altri 770 fino al 14 luglio. Per lo più verranno cancellati voli interni o diretti nei paesi vicini. Il caos nei voli, che sta fortemente colpendo la stagione delle ferie in Germania, dipende dalla mancanza di personale dovuto agli effetti della pandemia.

SCIOPERA ANCHE LA FRANCESE LOW COST TRANSAVIA

Transavia, la low cost francese, ha cancellato il 15% dei voli mentre è in corso uno scontro con il personale di cabina che chiede aumenti salariali. Secondo quanto riporta la Bloomberg, che cita un portavoce, la compagnia sta facendo volare l'85% dei suoi aerei oggi. Il sindacato, che aveva chiesto uno sciopero per i salari, ha detto che decine di voli da Parigi-Orly sono stati cancellati nel primo giorno di un conflitto che potrebbe durare fino a domenica.