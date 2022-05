Air France-Klm ha annunciato un aumento di capitale per 2,26 miliardi di euro mettendo sul mercato nuove azioni per poi restituire parte degli aiuti di Stato ricevuti per fronteggiare la pandemia. Lo riferisce Bloomberg. Il gruppo spiega che saranno rimborsati circa 1,7 miliardi di obbligazioni subordinate emesse lo scorso aprile e detenute dal Governo francese mentre il resto servirà a ridurre l'indebitamento.