Borse: vendite in Europa, Milano perde il 3,5%

Avvio di settimana in calo per le Borse europee che fanno i conti sempre con il conflitto in corso in Ucraina. Parigi cede lo 0,99% con il Cac-40 a quota 6.469 punti. Francoforte cede lo 0,72% a 13.996 punti. Londra è invece chiusa per festività.

Listini europei sotto pressione con un'improvvisa corrente di vendite. La Borsa di Milano arriva a cedere il 3,5% con il Ftse Mib a 23.426 punti. Vanno in asta diversi titoli tra cui Fineco, Campari, Poste, Snam, Terna. Tra le altre Piazze Parigi perde il 2,93%, Francoforte l'1,1%.

L'indice europeo Stoxx 600 cede il 2,9 per cento.