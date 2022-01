Generali, il gruppo Caltagirone recede dal patto

Le società del gruppo Caltagirone hanno comunicato a Delfin (Del Vecchio) e Fondazione Crt il proprio recesso dal patto stretto su Generali. E' quanto emerge da una nota. Nella lettera il gruppo Caltagirone spiega che "ritiene oramai superata la funzione cui il patto era preordinato".

"Le società del gruppo Caltagirone hanno maturato la decisione di presentare una propria lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, sebbene non sia stata ancora assunta una univoca determinazione circa la promozione di una lista cosiddetta 'lunga' oppure 'corta'". In quest'ottica "ritengono ormai superata la funzione cui il patto era preordinato". Lo si legge nella lettera inviata dal gruppo Caltagirone, socio di Generali, a Delfin e Fondazione Crt per spiegare i motivi alla base della decisione da sciogliersi dagli impegni di consultazione in vista dell'assemblea per il rinnovo del Cda.