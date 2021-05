Istat, i prezzi del carrello della spesa di aprile -0,7%, a livelli 1997

I prezzi del cosiddetto "carrello della spesa" ampliano la loro flessione (-0,7%), portandosi a livelli che non si registravano da agosto 1997 (quando diminuirono su base annua dello 0,8%). Lo rende noto l'Istat diffondendo la stima definitiva sui prezzi ad aprile. I prezzi del cosiddetto carrello della spesa sono quelli dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona che segnano un -0,7% dal -0,1% di marzo.

Ad aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un +0,4% su base mensile. L'inflazione è pari all'1,1% (da +0,8% di marzo), confermando la stima preliminare. Lo rende noto l'Istat nella stima definitiva. "Ad aprile, è l'accelerazione dei prezzi dei beni energetici a trainare l'ulteriore crescita dell'inflazione", spiega l'Istat, precisando che "questa accelerazione è dovuta, però, in buona misura, al confronto con aprile 2020, quando i prezzi di questi prodotti, anche per l'emergenza sanitaria, avevano subito una diminuzione marcata rispetto al mese precedente".