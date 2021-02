Astrazeneca: utili 2020 salgono a 3,2 miliardi di dollari

Il gruppo farmaceutico Astrazeneca ha chiuso i conti del 2020 con un utile netto più che raddoppiato a 3,2 miliardi di dollari e vendite in crescita del 9% a 26,6 miliardi di dollari per l'intero anno e a 7,41 miliardi nell'ultimo trimestre dell'anno.Il gruppo ha messo a punto con l'università di Oxford uno dei vaccini per il Covid.