As Roma: crolla in Borsa (-19%) su timori prezzo opa

L'As Roma crolla in Borsa sui timori che l'opa che il gruppo Friedkin dovrà lanciare sul flottante del club giallorosso possa essere a sconto rispetto ai prezzi di Piazza Affari. Il titolo, attualmente in asta di volatilità, cede il 18,7% a 0,445 euro. Friedkin ha fissato un prezzo di 0,1165 euro per l'acquisto delle azioni di James Pallotta. Il prezzo dell'opa obbligatoria, che non è ancora stato reso noto, non potrà scendere al di sotto di questo valore, molto lontano dai prezzi a cui tratta il titolo a ridosso dell'accordo.