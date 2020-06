Da Anac tre proposte sblocca-appalti al governo

Semplificare e ridurre i tempi di verifica dei requisiti di chi partecipa alle gare ed è già stato controllato negli ultimi sei mesi, ed estendere lo stato di emergenza fino a fine anno per consentire alle amministrazioni di fare partire in tempi rapidi appalti in alcuni settori, come sanità, scuole e strade. Sono alcune proposte che l'Anac ha inviato al governo - e pubblicato sul suo sito - in vista della preparazione del decreto semplificazioni. Altro punto per accelerare le procedure, la piena digitalizzazione delle gare.