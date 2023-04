Ismea, domani 27 aprile il webinar sull'export agroalimentare

(ANSA) - ROMA, 26 APR - È in programma il 27 aprile alle 14.30 il webinar di Ismea organizzato nell'ambito della Rete Rurale Nazionale, con le tendenze del commercio estero, con un'analisi sul posizionamento dell'Italia per merceologia/mercato target e sui fattori di competitività. Fari puntati su alcuni comparti e prodotti simbolo del made in Italy, come i vini spumanti, Prosecco in particolare, passate di pomodoro e frutta, con particolare riferimento all'uva da tavola. Ma l'attenzione è rivolta anche alle importazioni, cresciute moltissimo nel corso del 2022 soprtatutto in valore a causa dell'impennata dei prezzi delle materie prime. Spazio anche al tema delle commodity, tornate protagoniste negli scambi internazionali nel biennio 2021-2022, in un contesto segnato da molti fattori concomitanti: clima avverso in ampie zone del globo che ha ridotto le disponibilità di molte materie prime, tensioni geopolitiche internazionali, picchi di domanda da parte della Cina, difficoltà logistiche e fiammata dei costi di produzione. Tutti elementi che hanno messo in crisi alcune delle catene del valore dell'agroalimentare, riproponendo il grande tema dell'approvvigionamento strategico dei paesi, essenziale per comparti come il mangimistico, alla base di alcune delle filiere più importanti e per l'industria del pane e della pasta.

Su questi temi si confronteranno esperti, imprenditori e rappresentanti dei settori più export oriented, analizzando un 2023 su cui pesa l'onda lunga dell'inflazione e i cambiamenti degli equilibri geopolitici. Ad intervenire al convegnno, moderato dal prof. Fabrizio De Filippis, saranno Maria Chiara Zaganelli direttore generale Ismea, Fabio Del Bravo responsabile Direzione servizi per lo Sviluppo Rurale, Luca Giavi direttore Consorzio di tutela della Doc Prosecco, Sandra Sangiuolo Export marketing manager di Conserve Italia, Massimiliano Delcore presidente Organismo Interprofessionale Ortofrutta Italia, Antonio Galtieri vicepresidente Assalzoo e Amministratore della Specialmangimi Galtieri Spa. (ANSA).