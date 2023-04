Ortofrutta registra 15 mld di valore della produzione

(ANSA) - ROMA, 13 APR - È di circa 15 miliardi di euro il valore della produzione ortofrutticola italiana alla fase agricola mentre le esportazioni nel 2022 hanno superato i 10 miliardi di euro (freschi e trasformati) con un saldo della bilancia commerciale di +2,7 miliardi di euro.

Questi i dati del settore, secondo dati Ismea, in occasione della presentazione, all'Ice a Roma, della 40/a edizione della fiera internazionale dell'ortofrutta, Macfrut, dal 3 al 5 maggio al Rimini Expo Centre.

Il comparto dell'ortofrutta rappresenta un quarto della produzione agricola nazionale con 1,2 milioni di ettari coltivati a frutta e verdura, per 300mila aziende coinvolte. Nel 2022 l'Italia ha prodotto circa 25 milioni di tonnellate di prodotti ortofrutticoli, dato sostanzialmente in linea con l'anno precedente.

L'analisi evidenzia che se considerata non solo la produzione ma tutta la filiera, come tecnologie, packaging e servizi collegati il valore complessivo del settore raddoppia.

È rilevato che sui consumi, nel 2022, l'acquisto procapite di ortofrutta è stato di 126 kg con una spesa di 313 euro. Gli acquisti al dettaglio hanno registrato una flessione del -2,7%.

A Macfrut 2023 ci saranno 1100 espositori in rappresentanza dell'intera filiera (produzione, tecnologie, packaging, logistica e servizi), +35% di area espositiva (due padiglioni in più), 30% di operatori esteri con il raddoppio della presenza internazionale, 1500 top buyer internazionali. Tra le novità: il Padiglione Sudamerica, stand nazionali di Arabia Saudita ed Egitto, il ritorno della Cina.

In concomitanza con Macfrut si terrà inoltre Fieravicola, manifestazione, organizzata a cadenza biennale da Fieravicola Srl in collaborazione con Assoavi e Unaitalia. (ANSA).