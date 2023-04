Ismea e agriturismo, rapporto sulle ultime tendenze il 13/4

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Giovedì 13 aprile presentazione del nuovo rapporto Ismea 'Agriturismo e multifunzionalità, scenari e prospettive'. Si tratta del consueto appuntamento organizzato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare per proseguire il confronto sul comparto e la multifunzionalità, con la partecipazione del ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Stakeholders e operatori del settore faranno il punto su scenari e prospettive anche sulla base delle evidenze emerse nell'ultima edizione del rapporto curato da Ismea e Rete Rurale Nazionale.

Obiettivo dell'incontro è stimolare una riflessione sullo scenario competitivo in continuo mutamento con cui le imprese agrituristiche italiane si trovano a confrontarsi, delineando le prospettive del settore, anche in considerazione del Piano Strategico della Pac 2023-2027. Alla giornata dei lavori, che si potranno seguire in diretta sul canale YouTube IsmeaOfficial a partire dalle 10.30, parteciperanno anche alcuni studenti degli istituti tecnici agrari e alberghieri che porteranno il loro punto di vista sul tema 'Giovani, agricoltura e multifunzionalità: quale futuro?'. (ANSA).