Ismea, terre ai giovani con agevolazioni fino 1,5 milioni

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Una nuova misura di Ismea che finanzia fino al 100% per un massimo di 1,5 milione di euro il prezzo di acquisto dei terreni, ma che non si rivolge solo ai giovani che intendono insediarsi in agricoltura per la prima volta, ma anche a quelli che in agricoltura sono già attivi, conducono da almeno due anni una propria impresa e vogliono ampliare la base fondiaria o consolidare quella già condotta in affitto. Si chiama 'Generazione terra' ed è stata presentata questa mattina al ministero di via XX Settembre alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, con un doppio obiettivo: continuare a sostenere la nuova imprenditorialità in agricoltura, ma anche la crescita dimensionale delle imprese già attive. Diverse le novità della misura rispetto alle passate edizioni che prevede distinti massimali di intervento finanziario e agevolazioni da 500 mila euro a 1,5 milione di euro, a seconda che il giovane sia già imprenditore agricolo ovvero startupper con esperienza (under 41 anni) o con titolo (under 35).

La durata del finanziamento arriva fino a 30 anni, con possibilità di scegliere tra tasso fisso o variabile, revisionabile nel corso dell'ammortamento, in base al profilo di rischio del richiedente. Per gli startupper, la nuova misura riserva anche un premio di primo insediamento per un massima di 70 mila euro utilizzabile nei primi cinque anni, per abbattere fino al 70% l'importo delle rate di ammortamento. Al pari degli imprenditori già attivi, anche gli startupper, grazie alla novità introdotta dal Governo Meloni nella legge di bilancio, potranno usufruire delle agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadina, vale a dire imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale all'1%; si tratta di un'importante semplificazione per essere vicino alle nuove generazioni nell'avvio di una iniziativa imprenditoriale in agricoltura. (ANSA).