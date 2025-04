La Borsa di Tokyo chiude ai minimi in 8 mesi (-2,75%)

La Borsa di Tokyo accentua la fase di contrazione e termina l'ultima seduta della settimana in pesante calo, in scia alla correzione del mercato azionario Usa, in reazione all'entrata in vigore dei dazi voluti dall'amministrazione Trump, e i timori di una escalation a livello globale a causa di possibili ritorsioni. Il listino di riferimento Nikkei si assesta ai minimi in 8 mesi, con un meno 2,75%, a quota 33.780,58, e una perdita di 955 punti. Sul fronte dei cambi lo yen tratta poco sopra a 146, complicando ulteriormente il quadro per la sostenibilità dell'export Made in Japan, e scambia sull'euro a 161,50.



