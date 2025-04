Borsa: Milano scivola rapidamente a -3,5%, banche pesanti

La Borsa di Milano scivola rapidamente e cede il 3,5%. A Piazza Affari si scatena una violenta corrente di vendita che colpisce le banche. Unicredit lascia sul terreno il 7%, mentre cedono oltre il 6% la Popolare di Sondrio, Banco Bpm, Bper, Mps e Intesa. Male anche Tim (-5,5%).

Le Borse europee avviano la seduta nuovamente in calo, in scia con l'Asia e Wall Street. Sui mercati non si allentano i timori per gli effetti dei dazi decisi da Donald Trump, mentre si guarda all'ipotesi di negoziati commerciali. In flessione Francoforte (-0,8%), Londra (-0,7%) e Parigi (-0,69%).

La Borsa di Tokyo accentua la fase di contrazione e termina l'ultima seduta della settimana in pesante calo, in scia alla correzione del mercato azionario Usa, in reazione all'entrata in vigore dei dazi voluti dall'amministrazione Trump, e i timori di una escalation a livello globale a causa di possibili ritorsioni. Il listino di riferimento Nikkei si assesta ai minimi in 8 mesi, con un meno 2,75%, a quota 33.780,58, e una perdita di 955 punti.

La Borsa di Mosca ha guadagnato il 2,04% nei primi scambi di giornata, per poi assestarsi su un +1,76% rispetto a ieri. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass.

Nella lista di paesi colpiti dai nuovi dazi annunciati dal presidente americano Donald Trump la Russia non figura (al pari di Cuba, Bielorussia e Corea del Nord). Mosca è stata esclusa dalle tariffe perché le sanzioni Usa per la guerra in Ucraina "precludono già qualsiasi scambio commerciale significativo" con la Russia, ha spiegato la Casa Bianca.

