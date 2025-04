Borsa: Milano rallenta con le banche, scivolano Mps e Bper

La Borsa di Milano (-1,7%) rallenta, in linea con gli altri listini europei con i timori per l'impatto dei dazi sulla crescita economica globale. A Piazza Affari pesa il nuovo tonfo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund sale a 115 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,72%.

Nel listino principale scivolano Bper (-4,8%), Mps e Unicredit (-4,2%), Popolare Sondrio (-4,1%). Vendite anche su Banco Bpm (-4%) e Intesa (-3,5%). In rosso Tim (-2,9%) e Leonardo (-2,6%). Male Generali (-2,7%) e Unipol (-2,5%).

Male Iveco (-3,6%), Stellantis (-1,7%) e Pirelli (-1,1%). In controtendenza Campari (+1,6%), Amplifon (+1,3%), Terna e Snam (+1,2%).



