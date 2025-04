Wall Street sprofonda, Dj -3,72%, Nasdaq -5,05%

Wall Street peggiora. Il Dow Jones perde il 3,72% a 40.652,03 punti, il Nasdaq cede il 5,05% a 16.713,74 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 4,08% a 5.439,65 punti.

I dazi di Donald Trump stanno spazzando via 2.000 miliardi di dollari di valore da Wall Street. Per Apple stanno andando in fumo 274,0 miliardi di dollari, per Amazon 181,9 miliardi e per Nvidia 143,4 miliardi. Meta invece sta perdere 143,4 miliardi, mentre Microsoft e Google 69,1 miliardi ciascuna.

Il petrolio affonda sotto il peso dei dazi. Il Wti perde il 7,61% a 66,25 dollari al barile, mentre il Brent cede il 7% a 69,67 dollari.

Frena ulteriormente Piazza Affari poco prima dell'avvio dei listini Usa all'indomani dell'annuncio del presidente Donald Trump sui dazi. L'indice Ftse Mib cede il 3% a 37.290 punti con il dollaro in calo a meno di 0,9 euro e a quasi 0,76 sterline. Si assesta a 112,4 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,3 punti al 3,77% e quello tedesco di 7 punti al 2,64%.

Sotto pressione per effetto dei dazi sull'acciaio Tenaris (-8,22%) e Saipem (-7,14%), penalizzata anche dal crollo del greggio (Wti -7,22% a 66,58 dollari al barile) e del gas (-6,21% a 38,7 euro al MWh).

Male le Borse europee. La politica commerciale di Donald Trump, secondo gli analisti, avrà un forte impatto sull'economia con il rischio di una recessione globale.

Lo stoxx 600, l'indice che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee, lascia sul terreno il 2%. In rosso Parigi (-2,5%), Milano e Francoforte (-2,2%), Londra (-1,5%) e Madrid (-1,2%).

