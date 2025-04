Vard (Fincantieri) costruirà nave speciale per Dong Fang

Vard, controllata norvegese del Gruppo fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per progettazione e costruzione di una nave per operazioni subacquee offshore con Dong Fang Offshore (Dfo), uno dei maggiori fornitori di unità di supporto offshore dell'Asia-Pacifico. Il valore dell' accordo è di 113,5 milioni di euro e prevede anche una opzione per la costruzione di altre navi. E' la terza unità che VARD costruisce per Dfo, dopo le Commissioning Service Operations Vessels ordinate a maggio 2024.

La nuova unità sarà lunga 121,3 metri e larga 23, avrà velocità massima di 14 nodi e potrà ospitare fino a 130 persone in 90 cabine con elevati standard di comfort, funzionalità e sostenibilità ambientale. Sarà una piattaforma versatile e attrezzata per operazioni subacquee, interventi di manutenzione e posa di cavi nei settori dell'eolico offshore e delle telecomunicazioni, con "eccellenti capacità di manovrabilità in mare, stabilità e un'elevata precisione nel mantenimento della posizione", come riporta una nota.

Sarà dotata di una gru offshore di compensazione attiva dell'onda (Active Heave-Compensation) da 250 tonnellate, ponte di lavoro di 1.200 m2 per riparazione di cavi e hangar per veicoli sottomarini pilotati da remoto (ROV, Remotely Operated Vehicle) su entrambi i lati. Avrà anche un ponte di volo per elicotteri. Lo scafo dell'unità sarà realizzato nel cantiere Vard di Brăila (Romania), l'allestimento finale e la consegna avverranno alla Vard Soeviknes (Norvegia). La consegna è prevista per l'inizio del secondo trimestre del 2027.

Fondata nel 2019, Dfo fornisce servizi di costruzione, operazioni e manutenzione nel settore dell'eolico offshore, dell'energia e delle telecomunicazioni.



