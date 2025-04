Tonfo dei future a Wall Street: Nasdaq -4,2%. Apple perde il 7,8%

I future sui listini di Wall Street affondano con lo S&P 500 in calo del 3,2%, il Nasdaq del 4,1% e il Dow Jones dell'1,9%. In forte calo Apple, che arriva a perdere nelle contrattazioni after hours il 7,8%, e Amazon. Il colosso delle vendite online arriva a cedere il 6,07%.

L'oro sfiora un nuovo record dopo l'annuncio dei dazi di Donald Trump, spinto al rialzo da acquisti difensivi in vista di turbolenze finanziarie e fra i tiri per l'impatto della stretta commerciale sull'economia. Le quotazioni del metallo prezioso sono balzate dell'1% oltre i 3.134 dollari l'oncia, a poche decine di dollari dal massimo storico segnato ieri a 3.149.





