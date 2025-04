Nasce la Fondazione Terna, obiettivo inclusione sociale

Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha costituito la 'Fondazione Terna' che si concentrerà su tre principali aree di intervento riconducibili all'obiettivo di inclusione sociale. Lo spiega Terna in un comunicato.

Dopo aver individuato gli ambiti critici del contesto sociale italiano in povertà assoluta, povertà educativa e povertà energetica, la Fondazione opererà su tre fronti: la diffusione di una cultura energetica, promuovendone l'alfabetizzazione anche attraverso iniziative educative che coinvolgano le generazioni più giovani; il contrasto alla povertà energetica; la definizione di programmi che favoriscano l'accesso al mercato del lavoro e a nuove opportunità professionali nel settore dell'energia.

"La transizione energetica non può e non deve essere solo una sfida tecnologica, ma anche una sfida sociale. Per questo motivo abbiamo scelto di adottare progetti in grado di produrre impatti tangibili e misurabili, facendo leva sulle nostre professionalità e sull'esperienza dei partner che ci affiancheranno nella realizzazione degli interventi. Siamo convinti che il progetto di innovazione sociale della Fondazione permetterà di rafforzare il nostro legame con le comunità", ha affermato Igor De Biasio, presidente di Terna e della Fondazione.

"La Fondazione Terna vuole favorire la crescita professionale e materiale, attraverso la diffusione della cultura energetica, con azioni di contrasto alla povertà energetica, e nel rispetto delle condizioni di pari opportunità nell'accesso al nostro settore", ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, e presidente onorario della Fondazione.

Il comitato scientifico è composto da Padre Paolo Benanti, francescano del Terzo Ordine Regolare, professore e teologo, si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie; Simona Onori, professoressa associata di Scienza e ingegneria energetica presso l'Università di Stanford e direttrice dello Stanford Energy Control Lab; Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA