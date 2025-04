Chiude poco variato a 112,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi. Il dato supera di poco i 112 punti segnati in apertura, mentre si distanzia rispetto ai 109 punti della chiusura precedente. In calo di 4,3 punti al 3,77% il rendimento annuo italiano, contro i 7 punti in meno di quello tedesco al 2,65%.



