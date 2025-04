Le risposte che l'Ue valuta contro i dazi annunciati dagli Usa non sono solo contro-dazi. Lo ha detto un alto funzionario europeo. "Abbiamo delle opzioni da mettere in atto, delle misure di ritorsione che non siano misure tariffarie", ha spiegato. Nessun commento all'ipotesi che vengano imposti dazi o misure sui servizi Usa. "Posso solo dire che abbiamo molte possibili risposte e non toglieremo nulla dal tavolo oggi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA