Ehpa, 'Ue punti sulle pompe di calore per la competitività'

Le pompe di calore sono una soluzione già disponibile per diminuire drasticamente la dipendenza dai combustibili fossili, una soluzione su cui l'Europa dovrebbe puntare per avere una industria "competitiva e sostenibile". Questo è stato il punto di partenza del convegno "Heat Pumps for a Competitive Europe: Driving Clean Tech and Industrial Growth", ovvero 'Pompe di calore per una Europa competitiva: guidando tecnologia pulita e crescita industriale' organizzato da EHPA (European Heat Pump Association) durante la seconda giornata dell'Exhibition and Conference internazionale Heat Pump Technologies.

Il direttore generale di EHPA. Paul Kenny, ha indicato la strada da seguire per diffondere questa tecnologia, a partire dalla necessità di un riequilibrio dei prezzi di elettricità e gas, di una riforma della tassazione energetica che incentivi l'elettrificazione. Inoltre, è necessaria una riprogettazione dei prelievi di rete e dei costi di sistema per favorire l'uso delle pompe di calore.

E parallelamente a questo serve anche un supporto finanziario all'industria per la transizione, con incentivi fiscali, sussidi e prestiti a basso tasso per l'investimento nella decarbonizzazione. Non vanno poi dimenticate formazione e ricerca con l'istituzione di programmi di certificazione e formazione per tecnici e ingegneri, e finanziamenti per lo sviluppo di nuove tecnologie di pompe di calore ad alta temperatura.

Al momento più del 60% dell'energia consumata dall'industria europea è destinata alla produzione di calore, ma l'80% di questo calore proviene ancora da fonti fossili. Le pompe di calore industriali permettono di recuperare il calore di scarto proveniente da processi produttivi, infrastrutture e ambienti circostanti, riducendo così la dipendenza da gas e petrolio.





