Effetto dazi sulle Borse mondiali. Tonfo Wall Street in apertura. Piazza Affari in calo del 2,8%

Tonfo per Wall Street in apertura. Il Dow Jones perde il 2,62% a 41.142,50 punti, il Nasdaq cede il 4,40% a 16.831,59 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,4% a 5.486,62 punti.

I dazi di Trump "liberano l'America" ma fanno crollare i mercati, da Parigi (-3%) a Wall Street (-2,76%), con il Nasdaq in calo di oltre il 4%. Milano lascia sul campo il 2,8%. Francoforte il 2%, Londra l'1,43%, favorita da tariffe più leggere rispetto agli altri Paesi, e Madrid L'1,23%. Il crollo del greggio (Wti -7% a 66,67 dollari al barile) e le tariffe commerciali sull'acciaio frenano Tenaris (-8,22%), Saipem (-6,86%), Prysmian (-5,08%), Antofagasta (-7,25%) e Anglo American (-6,44%). Sotto pressione anche il comparto dell'energia con Bp (-5,52%), Shell (-4,57%), Eni (-4,3%) e TotalEnergies (-4,02%), a seguito anche di scorte inaspettatamente salite di oltre 6,15 milioni di barili. Sotto pressione anche il gas che sulla piazza di Amsterdam lascia sul campo il 5,88% a 38,84 euro al MWh per le consegne di maggio. Sotto pressione il dollaro, sceso a quota 0,9 euro e 0,765 sterline, con un calo rispettivamente del 2 e dell'1,1%, mentre l'oro inverte la rotta e cede lo 0,78% a 3.071,42 dollari al barile. Lo spettro della recessione generato dalle tariffe doganali Usa colpisce i bancari Standard Chartered (-10,41%), Hsbc (-7,46%), Unicredit (-6%), Santander (-5%), Popolare Sondrio (-4,98%), Intesa (-4,33%), Banco Bpm (-4,21%) ed Mps (-2,06%). Difficoltà per il lusso con Puma (-12%), Pandora (-11,34%), Adidas (-9,55%), Burberry (-8,07%), Swatch (-6,95%) e Richemont (-6,12%), insieme a Cucinelli (-5,42%%), Moncler (-2,75%) e Ferragamo (-4,78%). Deboli Renault (-2,89%) e Stellantis (-2,98%), più caute Ferrari (-2%) e Porsche (-1,57%), che secondo gli analisti risentiranno meno dei nuovi dazi.







'Fed verso quattro tagli dei tassi quest'anno con i dazi'

La Fed verso quattro tagli dei tassi di interesse nel 2025. E' su quanto scommettono i trader, convinti che la guerra commerciale di Donald Trump si rivelerà un boomerang per l'economia americana.

Tonfo Wall Street in apertura, Dj -2,62%, Nasdaq -4,40%

Borsa: Milano amplia il calo (-3%), giù Tenaris e Saipem

Frena ulteriormente Piazza Affari poco prima dell'avvio dei listini Usa all'indomani dell'annuncio del presidente Donald Trump sui dazi. L'indice Ftse Mib cede il 3% a 37.290 punti con il dollaro in calo a meno di 0,9 euro e a quasi 0,76 sterline. Si assesta a 112,4 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,3 punti al 3,77% e quello tedesco di 7 punti al 2,64%. Sotto pressione per effetto dei dazi sull'acciaio Tenaris (-8,22%) e Saipem (-7,14%), penalizzata anche dal crollo del greggio (Wti -7,22% a 66,58 dollari al barile) e del gas (-6,21% a 38,7 euro al MWh).

Tonfo del petrolio a New York dopo i dazi a 66,88 dollari

Il petrolio apre in forte calo a New York dove le quotazioni perdono il 6,74% a 66,88 dollari dopo l'annuncio dei nuovi dazi da parte di Donald Trump.

Borsa: Milano pesa (-2,5%), crollano Tenaris, Saipem e Unicredit

Appare pesante Piazza Affari al traguardo di metà seduta nel primo giorno dopo l'annuncio dei dazi del presidente Usa Donald Trump. L'indice Ftse Mib cede il 2,5% a 37.300 punti con il dollaro in calo a 0,9 euro e 0,75 sterline, mentre lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi si assesta a 112,3 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 4 punti al 3,77% e quello tedesco di 6,6 punti al 2,65%. Sotto pressione per effetto dei dazi sull'acciaio Tenaris (-8,03%) e Saipem (-6,2%), penalizzata anche dal crollo del greggio (Wti -6,02% a 67,37 dollari al barile) e del gas (-4,5% a 39,41 euro al MWh). Effetto dazi anche su Prysmian (-4,64%), che produce in Usa cavi in rame e alluminio, quest'ultimo importato per il 50% dal Canada. Lo spettro della recessione generato dalle tariffe doganali Usa colpisce i bancari Unicredit (-5,13%), Popolare Sondrio (-4,98%), Intesa (-4,33%), Banco Bpm (-4,21%) ed Mps (-2,06%). Difficoltà per il lusso con Cucinelli (-4,75%), Moncler (-2,75%) e Ferragamo (-4,78%). Più caute Stellantis (-1,82%) e Ferrari (-1,61%), che secondo gli analisti risentirà poco dei nuovi dazi, mentre si muovono in controtendenza A2a (+3,41%), Leonardo (+2,71%) all'indomani del voto all'Europarlamento della relazione sulla sicurezza e sulla difesa. Bene anche Snam (+2,52%), Enel (+2,44%), Terna (+2,39%), Italgas (+2,35%) e Campari (+2,19%). Scivola Eni (-4,21%) con il calo del greggio.

Bce, i dazi sono un grosso motivo di preoccupazione

"Le prospettive per l'export e l'impatto diretto e indiretto dei dazi sono un grosso motivo di preoccupazione". Lo si legge nel resoconto (minute) della riunione della Bce del 5 e 6 marzo, che dà conto anche dei dubbi dei governatori sul segnale da dare sui tassi d'interesse: i membri del Consiglio direttivo giudicavano "importante" che la comunicazione non dia un segnale in alcuna direzione in vista del meeting di aprile, "tenendo sul tavolo sia un taglio dei tassi che una pausa, in funzione dei dati in arrivo".

IL PUNTO ALLE ORE 13

I dazi lanciati da Donald Trump si abbattono come una mannaia sui mercati con le Borse che vedono il solo crollo di Hanoi mentre le altre registrano cali che, secondo gli analisti, sono fisiologici. Verso un avvio pesante, invece, per Wall Street dove i future sono in calo di oltre il 3%.

La mattinata, dall'Asia all'Europa, ha fatto registrare vendite sul mercato azionario. Tra i principali listini asiatici c'è Tokyo che ha ceduto il 2,8% e Hong Kong (-1,5%). In rosso ma senza particolare drammi la Cina con Shanghai (-0,2%) e Shenzhen (-1,1%). Discorso diverso, invece, è quello dei listini del sud-est asiatico con le economie dei singoli Paesi che sono "molto sensibili ai dazi statunitensi", spiegano gli analisti. Gli Stati Uniti, infatti, sono tra i principali partner commerciali di Singapore, Vietnam, Thailandia. E così, oltre al Vietnam, ha chiuso in calo anche la Borsa di Singapore (-0,3%) e quella della Thailandia (-1,4%). Seduta pesante anche per l'Europa dove lo stoxx 600, l'indice che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee, è in calo dell'1,5%. Nel Vecchio continente maglia nera per Parigi (-2,1%).

Male anche Milano (-1,9%), Francoforte (-1,6%), Londra (-1,2%) e Madrid (-0,8%). I settori maggiormente colpiti sono quelli del lusso (-4,5%) e della tecnologia (-3,6%) mentre tengono le auto (-1,4%). Significativo il calo di Adidas (-10%), Pandora (-12%), Puma (-9%), Burberry e Richemont (-6%). Ma anche di Logitech International (-11%), Nokia (-5%) e Asml (-3%), Stm (-1,7%). Il settore delle auto, invece, vede Porsche (-1,5%), Renault e Volkswagen (-0,6%), mentre è poco mossa Stellantis (-0,08%). L'ondata dei dazi ha messo in difficoltà il dollaro rispetto alle principali valute. L'euro sale a 1,1044 sul biglietto verde. In aumento anche la sterlina (+1,2%) e il franco svizzero (+2,1%).Lima il rialzo l'oro che si attesta a 3.114 dollari l'oncia. I rendimenti dei titoli di Stato, intanto, sono in deciso calo.

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 112 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,75% (-6 punti base) e quello tedesco al 2,63% (-8 punti). La politica commerciale di Donald Trump, secondo gli analisti, avrà un impatto negativo sulla crescita economica globale con il rischio di una recessione. E su queste basi che si muovono in calo il petrolio e il gas. Il Wti scende del 4% a 68,60 dollari al barile e il Brent del 4,1% a 71,89 dollari. Ad Amsterdam le quotazioni del gas scendono del 3,7% a 39,72 euro al megawattora.

Il dollaro si indebolisce ancora. Prezzo del petrolio in calo, Wti a 69,87 dollari

Il dollaro continua a indebolirsi sulle principali valute dopo l'avvio dei dazi decisi da Donald Trump. L'euro sale dell'1,6% sul biglietto verde a 1,1032. In aumento anche la sterlina a 1,3175 (+1,3%) e il franco svizzero a 1,1560 (+1,9%).



Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime dopo l'annuncio del presidente degli Usa, Donald Trump sui dazi: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 69,87 dollari con un calo del 2,57% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 73,13 dollari con una flessione del 2,43%.

JPMorgan: 'Dai dazi rischio di recessione per l'economia mondiale'

Se gli Usa manterranno gli ingenti dazi annunciati, c'è un rischio recessione per l'economia statunitense e mondiale nel 2025. Lo afferma JPMorgan in una nota agli investitori, riportata da Cnn. "Sottolineiamo che queste politiche, se mantenute, probabilmente spingerebbero l'economia statunitense e mondiale in recessione quest'anno", hanno affermato gli analisti. JPMorgan ha osservato che le tariffe aumenterebbero le tasse per gli americani di 660 miliardi di dollari l'anno, il più grande aumento fiscale nella memoria recente. E aumenteranno anche i prezzi, aggiungendo il 2% all'indice dei prezzi al consumo, una misura dell'inflazione statunitense che ha fatto fatica a tornare con i piedi per terra negli ultimi anni. "L'impatto sull'inflazione sarà sostanziale", hanno affermato gli analisti. "Consideriamo la piena attuazione di queste politiche come uno shock macroeconomico sostanziale".

Record nella notte per oro Spot a 3.167 dollari, poi ripiega

Nuovo record nella notte per l'oro con consegna immediata dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sui dazi: il metallo prezioso Spot è stata scambiato intorno alle 2.00 italiane a 3.167 dollari per poi ripiegare. Poco prima delle 8.00 è scambiato a 3.131,97 dollari con un avanzamento dello 0,5%.

