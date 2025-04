Ue, 'risposta ai dazi Usa al momento opportuno, presto'

"Sulla nostra risposta" agli annunci Usa sui dazi "tutto ciò che posso dire è che ce ne sarà una. Avverrà al momento opportuno dopo gli annunci previsti questa sera". "Quanto alla domanda se abbiamo fatto calcoli sul potenziale impatto sull'economia europea di tali misure, la risposta è sì, ovviamente". "Ci sarà un momento per farlo nei prossimi giorni e settimane. Ma in questo momento siamo solo in modalità di attesa, e pubblicheremo la nostra risposta formale dell'Ue al momento opportuno".

Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill nel briefing stampa. "Il momento opportuno" "sarà presto" ha anche chiarito.

"E' ovvio che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è stata in contatto con i leader dell'Ue, ovviamente, su questo importante argomento" dei dazi, "in modo da avere davvero una risposta coordinata con il contributo dei leader Ue". "C'è un contatto, in corso con tutti gli stati membri, in vista dell'annuncio di oggi" dagli Usa. "Ma saremo in grado di, tornare su una esatta tempistica presto", ha aggiunto Pinho, interpellata nel briefing stampa in particolare sulle dichiarazioni dalla Francia dell'attesa di una risposta Ue a fine aprile. Nessun commento della Commissione anche alle notizie francesi sull'attesa di contro-dazi Ue nell'ordine del 20-25%.



