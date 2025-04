La cinese Byd cresce in Italia, quota di mercato dell'1%

Continua a crescere la cinese Byd in Italia. A marzo ha immatricolato 1.787 auto consolidando la quota di mercato dell'1% nel comparto passenger car, mentre nel totale del mercato (vetture + veicoli commerciali) passa dallo 0,9% all'1%. Inoltre, rispetto al 2024, nel trimestre si attesta come il primo marchio per la vendita di elettriche e ibride con 3.961 immatricolazioni e una quota del 9,4%.

Ancora più rilevante è la performance nel segmento plug-in hybrid (Phev), dove Byd ha conquistato la prima posizione nel ranking mensile con 1.435 immatricolazioni a marzo e una market share del 18,8%, "diventando così leader del mese davanti a storici brand protagonisti del mercato" grazie soprattutto al suv Seal U Dm-i.

