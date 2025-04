Intesa Vard (Fincantieri) con la statale brasiliana Emgepron

Vard, società controllata da Fincantieri, che in Brasile, nel Pernambuco, possiede Vard Promar tra i più moderni stabilimenti di costruzione navale del Sud America, ha firmato un protocollo d'intesa con la società statale brasiliana Emgepron, per promuovere la cooperazione sui programmi di difesa nazionale e per favorire lo scambio di conoscenze nelle tecnologie emergenti. L'iniziativa si è tenuta a margine della 15/ma Edizione del Latin America Aerospace and Defence (Laad) 2025, l'evento più rilevante dell'America Latina in termini di difesa e sicurezza.

L'intesa è stata siglata dal ceo di Emgepron, Amauri Calheiros, (società statale brasiliana collegata al ministero della Difesa) e dal nuovo ceo di Fincantieri Brasile Paolo Frino.

In particolare, Vard e Emgepron esploreranno informazioni tecniche, commerciali e gestionali relative a tutte le aree di reciproco interesse strategico, compresi i progetti di sviluppo e potenziamento dei cantieri navali.

"La collaborazione tra le aziende rappresenta un'eccellente opportunità per promuovere innovazioni tecnologiche ed espandersi nel mercato globale nei settori navale e della difesa. Questa partnership rafforzerà il nostro impegno nel fornire soluzioni di alta qualità e promuoverà lo sviluppo di progetti futuri", spiega Calheiros.

"Come parte di Vard e membro del Gruppo Fincantieri, uno dei principali gruppi cantieristici al mondo, Vard Promar vanta decenni di esperienza nella costruzione navale e nei servizi di supporto al ciclo di vita. Siamo pronti ad esplorare le opportunità che questo accordo ci offrirà e di sviluppare e raccogliere i frutti delle tecnologie emergenti coinvolti nel progetto", afferma la ceo di Vard Cathrine Kristiseter Marti.





