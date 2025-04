Credit Agricole può salire fino al 19,9% di Banco Bpm

La Banca centrale europea autorizza Credit Agricole a salire fino al 19,9% di Banco Bpm. Lo si legge in una nota diffusa dalla Banque Verte, che attualmente ha in portafoglio il 9,9% del capitale dell'istituto ed intende esercitare strumenti finanziari che le consentono di salire fino al 19,8% del capitale di Piazza Meda.

Allo stesso tempo CA ha annunciato che non lancerà un'opa su Banco Bpm. Credit Agricole intende esercitare l'opzione per salire fino al 19,8% convertendo gli strumenti derivati che ha in portafoglio previo via libera da parte di Bankitalia. La Banque Verte precisa di voler essere 'azionista di lungo termine di Banco Bpm'.



