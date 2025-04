Attesa per i dazi Usa. Ue: 'Sui dazi von der Leyen in contatto con i leader dei Paesi europei'

11:32

"Non penso che sarà necessaria una manovra correttiva, anche se è presto per fare previsioni di questo tipo. Non c'è dubbio, però, che per affrontare i dazi dobbiamo mettere in campo delle contromisure. Penso a quello che sta facendo il ministro Tajani, cercando di costruire le condizioni affinché per una diversificazione dei mercati". Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a Sky Start. "Per l'energia - ha proseguito - abbiamo totalmente sbagliato ad affidarci ad un unico interlocutore, e anche sulle esportazioni non possiamo avere come unico, importante mercato di sbocco solo gli Stati Uniti. Dobbiamo necessariamente diversificare, non per fare un dispetto agli Stati Uniti, ma per dare alla nostra economia la possibilità di funzionare indipendentemente da quello che succede nel mondo. E' necessario mettere in campo una strategia di lungo periodo, diventando più autonomi e potenziando il mercato europeo, abbattendo quei muri burocratici che impediscono di avere un mercato veramente libero. Forza Italia su questo è in prima linea. Come ha detto bene ieri il ministro Urso, le ritorsioni sono solo foriere di problemi aggiuntivi", ha concluso.