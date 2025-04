Ue, 'possibile spostare i progetti dal Pnrr alla Coesione'

Stati Ue e regioni dovrebbero individuare "entro giugno 2025" i progetti del Pnrr che "rischiano di non essere completati entro la scadenza di agosto 2026" e che potrebbero essere presi in considerazione per il finanziamento attraverso la politica di Coesione.

E' quanto propone la Commissione europea nella revisione di medio termine della Politica di Coesione, presentata oggi da Raffaele Fitto, che a metà del ciclo finanziario 2021-2027 punta ad allineare le priorità di investimento al nuovo "contesto economico, sociale, ambientale e geopolitico" e garantire una maggiore flessibilità sulla gestione delle risorse, accelerandone anche la spesa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA