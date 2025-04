Sole 24 Ore, Garrone: 'Non disponibile ad un nuovo mandato'

Il presidente del Sole 24 Ore Edoardo Garrone ha comunicato ai vertici di Confindustria di non essere più disponibile a una eventuale nuova nomina a presidente del gruppo. 'Purtroppo negli ultimi mesi nel Cda si sono verificate pesanti divergenze in particolare sulla politica di bilancio, in relazione a mancati accantonamenti per una vertenza giudiziaria in corso', afferma, tanto da aver 'votato in Cda contro questa decisione'. In attesa che l'azionista Confindustria renda nota la sua lista per il rinnovo del Cda all'assemblea del 30 aprile, si profila un rinnovamento radicale della governance: già da tempo le indiscrezioni indicano in uscita, a fine mandato, anche l'Ad Mirja Cartia d'Asero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA