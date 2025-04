OpenAi ha concordato con gli investitori di raccogliere 40 miliardi di dollari: la startup ha annunciato un nuovo massiccio round di finanziamenti che valuta l'azienda con sede in California 300 miliardi di dollari.

La società di investimenti giapponese SoftBank sarà l'investitore principale nel round di raccolta fondi per il gigante dell'intelligenza artificiale, il più grande di sempre per un'azienda tecnologica privata.



