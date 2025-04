Multa Ue da 458 milioni a 15 case automobilistiche, anche Stellantis

La Commissione europea ha multato 15 case automobilistiche e l'Associazione europea dei produttori di automobili Acea per 458 milioni di euro in totale per aver partecipato a un cartello di lunga durata riguardante il riciclo dei veicoli a fine vita. Nessuna multa a Mercedes perché ha rivelato l'esistenza dell'accordo all'esecutivo comunitario. Stellantis, tra le altre , ha beneficiato di una riduzione dell'ammenda del 50%, a 74,9 milioni, per la loro cooperazione con la Commissione.



