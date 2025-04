La Rossa di Maranello resiste ai dazi Usa, +3% in Piazza Affari

Corre Ferrari in Piazza Affari, spinta dagli analisti di Bernstein, secondo i quali i dazi Usa non impediranno ai clienti d'Oltreoceano di acquistare le beneamate rosse di Maranello. Il titolo guadagna quasi il 3% (+2,96% a oltre 402,9 euro) a quasi 3 ore dall'apertura.

Secondo gli analisti del gestore di patrimoni il 49% degli ordini di Ferrari negli Usa avviene da chi già possiede una rossa e che se anche l'azienda decidesse di assorbire i costi dovuti alle tariffe 'liberatorie' di Trump l'incidenza sarebbe di 1,39 euro per azione.



