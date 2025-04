Italgas completa l'acquisizione di 2I Rete Gas da 5,3 miliardi

Italgas completa l'acquisizione di 2i Rete Gas, annunciata lo scorso 5 ottobre e prevista tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, dopo il via libera del governo a livello di golden power e dell'Antitrust. L'operazione ha un valore di 5,3 miliardi, di cui 2,07 in contanti e 3,2 a titolo di indebitamento finanziario netto e altre passività nette al 31 dicembre del 2023.

Secondo l'amministratore delegato Paolo Gallo si tratta di una "operazione di straordinario valore per la nostra azienda e i suoi azionisti, che cambia il volto del settore, creando il campione europeo della distribuzione del gas". "E' storia che si compie davanti ai nostri occhi", prosegue Gallo sottolineando che il gruppo prevede ora di "rafforzare la sicurezza energetica e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione".

L'acquisizione avviene "in anticipo di alcuni mesi rispetto a quanto annunciato" indica Gallo, secondo il quale "oggi per il Gruppo Italgas inizia una nuova stagione di crescita, che ci vedrà lavorare per l'integrazione di 2i Rete Gas, cogliere importanti sinergie industriali, realizzare l'upgrade digitale delle reti acquisite e creare valore per tutti i nostri stakeholder".

Dalla fusione tra Italgas e 2iRete Gas nasce un gruppo con oltre 6.500 dipendenti, 12,9 milioni di clienti serviti in Italia e in Grecia, 154.000 chilometri di reti e più di 13 miliardi di metri cubi di gas distribuiti ogni anno.



