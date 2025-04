Il tasso di disoccupazione a febbraio a 5,9%, nell'Eurozona al 6,1%

A febbraio 2025 si registra un aumento di 47mila occupati su gennaio e di 567mila unità su febbraio 2024. Il numero di occupati è salito a 24 milioni 332mila. Lo rileva l'Istat. Il tasso di occupazione sale al 63%.

Il tasso di disoccupazione a febbraio è sceso al 5,9% (dal 6,2% di gennaio) ai minimi dopo aprile 2007 (era al 5,8%). I disoccupati diminuiscono di 79mila unità su gennaio e di 342mila unità su febbraio 2024 e scendono a quota 1 milione 517mila.

Sempre a febbraio la disoccupazione nell'area dell'euro è stata del 6,1%, in calo rispetto al 6,2%. Nell'Ue del 5,7%, in calo dal 5,8% di gennaio. Lo stima Eurostat. In Italia la disoccupazione è vista al 5,9% dal 6,2% di gennaio.

In Ue livelli più alti in Spagna (10,4%), Grecia (8,6%). Ai minimi in Polonia (2,6%), Malta (2,7%) e Germania (3,5%). La disoccupazione giovanile nell'Eurozona è stata del 14,2% (dal 14,1%), nell'Ue al 14,5% (dal 14,6%). La disoccupazione femminile è stabile sia nell'Eurozona (5,4%) e sia nell'Ue (6%). Quella maschile nell'Eurozona è al 5,9% (dal 6%) e al 5,5% nell'Ue (dal 5,6%).

