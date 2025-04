Il 95% delle pmi vede un impatto positivo da Milano-Cortina 2026

Il 95% delle piccole e medie imprese situate nelle regioni del Nord Italia che ospitano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prevede un impatto economico positivo nelle rispettive aree, con il 64% che si aspetta benefici concreti per il proprio business. E' quanto emerge dalla ricerca condotta da Ipsos per Visa, official payment technology partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Lo studio mostra che il 95% delle imprese di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige è a conoscenza dell'evento e la maggior parte si considera moderatamente pronta a cogliere l'opportunità. Le aspettative riguardo ai visitatori variano a seconda della località: a Milano il 71% delle aziende si aspetta più visitatori locali e nazionali, mentre l'83% di quelle nelle zone montane prevede un flusso maggiore di turisti internazionali.

"In qualità di partner di lunga data dei Giochi Olimpici e Paralimpici, riconosciamo l'impatto positivo che i grandi eventi sportivi hanno nelle regioni ospitanti, aumentando significativamente le opportunità per le pmi", ha commentato Stefano Stoppani, country manager di Visa Italia. "I pagamenti digitali - ha proseguito - svolgeranno un ruolo importante nell'aiutare le piccole e medie imprese a rivolgersi a una base di clienti più ampia di visitatori provenienti da tutto il mondo".

I dati raccolti nello studio Visa "si rivelano estremamente preziosi, fornendo un quadro attendibile delle ricadute dell'evento sui territori ospitanti. La ricerca presentata oggi rappresenta un passo significativo per la legacy dei Giochi e sottolinea in modo incisivo il solido rapporto di collaborazione tra Visa e Milano Cortina 2026", ha detto Nevio Devidé, chief revenue officer della Fondazione Milano Cortina 2026.

Tra gli altri dati dello studio, emerge come il 64% delle pmi preveda un impatto elevato sul proprio business, anche in termini di fatturato e marginalità (34%). Per quanto riguarda l'economia locale e il turismo, il 95% delle pmi si aspetta un impatto positivo e tra queste, l'88% ritiene che l'economia dei territori ospitanti ne beneficerà maggiormente, mentre l'86% vede l'afflusso di turisti e visitatori come il vantaggio principale. Inoltre, l'84% ritiene che i Giochi Olimpici porteranno nuove infrastrutture, riqualificazione delle aree urbane e periferiche e miglioramenti alla mobilità dei territori coinvolti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA